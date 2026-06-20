Irani: Ngushtica e Hormuzit “do të mbyllet” mes shkeljeve nga SHBA-ja dhe Izraeli

Irani: Ngushtica e Hormuzit “do të mbyllet” mes shkeljeve nga SHBA-ja dhe Izraeli

Shtabi Qendror Khatam al-Anbiya i Iranit ka njoftuar se Ngushtica e Hormuzit “do të mbyllet”, duke përmendur “shkeljen” e angazhimeve nga SHBA-ja dhe shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli në Libanin jugor, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë të transmetuar nga televizioni shtetëror Press TV, shtabi tha se vendimi erdhi pas “shkeljes së qartë të besimit dhe mosrespektimit të angazhimeve” nga SHBA-ja përmes moszbatimit të nenit 1 të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar javën e kaluar, i cili synonte t’i jepte fund luftës.

Shtabi gjithashtu përmendi “shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga regjimi izraelit në Libanin jugor” dhe dështimin e forcave pushtuese izraelite për t’u tërhequr nga territoret e Libanit jugor.

“Me këtë deklarohet se ngushtica do të mbyllet për kalimin e anijeve”, thuhet në deklaratë.

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