Irani: Në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit në 25 ditët e fundit u vranë mbi 200 fëmijë dhe 237 gra
Irani tha sot se 237 gra dhe më shumë se 200 fëmijë janë vrarë gjatë 25 ditëve të fundit në sulmet SHBA-Izrael ndaj vendit, transmeton Anadolu.
Sipas shifrave të publikuara nga Qendra e Informacionit e qeverisë, kreu i Organizatës së Emergjencave të Iranit tha se viktimat përfshijnë më shumë se 200 persona nën moshën 18 vjeç dhe 237 gra.
Mbi 4.000 gra dhe 1.600 të mitur janë plagosur që nga fillimi i luftës, shtoi ai.
Zyrtari tha se gjashtë personel emergjence janë vrarë gjithashtu.
Ai raportoi dëme të konsiderueshme në infrastrukturën e emergjencës, përfshirë një helikopter ambulance ajrore dhe 35 ambulanca, ndërsa 49 qendra emergjence u goditën, përfshirë gjashtë që u shkatërruan plotësisht.
I gjithë rajoni ka qenë në gatishmëri që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 persona, përfshirë ish-liderin suprem Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.