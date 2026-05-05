Irani mohon të ketë sulmuar EBA-në, paralajmëron “përgjigje vendimtare” nëse nisin sulme nga territori i saj
Forcat e armatosura të Iranit mohuan se kanë kryer ndonjë sulm me raketa apo dronë ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) ditët e fundit, raportoi media shtetërore iraniane IRIB, transmeton Anadolu.
Duke cituar një deklaratë të një zëdhënësi të Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya, IRIB tha se nuk është zhvilluar asnjë operacion i tillë, duke shtuar se çdo veprim i tillë do të ishte “shpallur qartë dhe zyrtarisht”.
Zëdhënësi ka hedhur poshtë gjithashtu akuzat e Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve si “të pabaza”.
Ai ka paralajmëruar se nëse ndonjë sulm ndaj Iranit vjen nga territori i Emirateve, Teherani do të përgjigjet me një kundërpërgjigje “vendimtare dhe që do të shkaktojë pendesë”.
Ai gjithashtu ka akuzuar Emiratet se po lejojnë forcat amerikane dhe izraelite të operojnë nga territori i tyre, duke u bërë thirrje autoriteteve të këtij vendi të mos shndërrohen në bazë për atë që ai e quajti fuqi armiqësore.
Ky paralajmërim vjen mes tensioneve në rritje në Gjirin Persik, përfshirë ditën e dytë radhazi të sulmeve të raportuara ndaj Emirateve.
Autoritetet në EBA thanë se mbrojtja ajrore ka interceptuar valë raketash balistike, raketash lundruese dhe dronësh të lëshuara nga Irani, ndërsa një sulm i mëhershëm shkaktoi një zjarr të madh në Zonën Industriale të Naftës në Fujairah.
Tensionet rajonale janë rritur që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më pas u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.