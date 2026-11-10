Irani mohon akuzat e Francës për sulme kibernetike ndaj sistemeve ftohëse të supermarketeve
Irani hodhi poshtë të martën akuzat franceze se është përfshirë në sulme kibernetike në Francë, duke i përshkruar akuzat si të pabaza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme iraniane mohoi çdo përfshirje dhe dënoi atë që e përshkroi si qasje akuzuese të Francës ndaj Teheranit.
Ministria tha se Irani do të marrë masat që i konsideron të nevojshme për të mbrojtur interesat e saj kombëtare dhe sigurinë kundër veprimeve të huaja “të paligjshme”.
Përgjigja erdhi pasi Franca të hënën akuzoi Iranin për kryerjen e sulmeve kibernetike që synonin kontrollorët e ftohjes në më shumë se 700 vende të shitjes me pakicë gjatë natës së 11-12 tetorit.
Ministria e Jashtme franceze tha se sulmet shkaktuan dëme të mëdha materiale, zjarre dhe humbje ushqimore të vlerësuara në dhjetëra milionë euro. Ajo ia atribuoi operacionin Shahid Kaveh, një njësi kibernetike e lidhur me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit.
Parisi tha se do të thërriste ambasadorin e Iranit dhe do të kërkonte sanksione të reja të Bashkimit Evropian(BE) kundër individëve dhe subjekteve iraniane të përfshirë në sulme. Ai gjithashtu rezervoi të drejtën për të marrë masa të mëtejshme në përgjigje.