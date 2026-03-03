Irani: Lufta do të përfundojë kur të ndalet “agresioni” SHBA-Izrael
Irani tha se lufta e vazhdueshme me SHBA-në dhe Izraelin do të përfundojë “kur të ndalet agresioni”, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar gazetarëve në një shkollë fillore të goditur nga një sulm amerikano-izraelit në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei tha se lufta “nuk u iniciua nga Irani, zgjedhja e të cilit ishte diplomacia”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë gati 800 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë, sipas shifrave iraniane.
Sulmi erdhi disa ditë pasi SHBA-ja dhe Irani zhvilluan një raund të tretë negociatash të tërthorta bërthamore nën ndërmjetësimin e Omanit.
Baghaei tha se shumë njerëz brenda Iranit kishin kundërshtuar negociatat me SHBA-në, duke pasur parasysh përvojën e kaluar kur Izraeli dhe SHBA-ja sulmuan vendin qershorin e kaluar.
Zëdhënësi i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjnë “para se lufta të zgjerohet në vende të tjera”.
“Irani është betuar të luftojë me të gjithë forcën tonë në këtë betejë”, tha ai duke shtuar se vëmendja është përqendruar kryesisht në mbrojtjen e vendit nga sulmet.
“Kemi pasur shumë mesazhe kontradiktore dhe mashtruese gjatë një viti e gjysmë të kaluar. Tani është koha për luftë dhe për të mbrojtur atdheun. Çdo gjë që na shpërqendron vëmendjen duhet të lihet mënjanë”, tha ai.
Baghaei vuri në dukje se Irani ka paralajmëruar vazhdimisht për “mosveprimin dhe indiferencën” e bashkësisë ndërkombëtare ndaj shkeljeve të ligjit.
“Bota pa gjenocid dhe nuk ndërmori asnjë veprim. Ajo dëshmoi agresion kundër vendeve fqinje dhe nuk iu përgjigj. Ne kemi thirrur dhe paralajmëruar vazhdimisht se nëse bota, veçanërisht vendet që pretendojnë se mbështesin sundimin e ligjit dhe kanë luajtur rol themelor në formësimin e sistemit normativ ndërkombëtar dhe Kartës së OKB-së nuk veprojnë, zjarri i paligjshmërisë dhe rebelimit do të përfshijë të gjitha vendet”, tha ai.
Irani deri më tani ka nisur 15 valë sulmesh me raketa dhe dronë në Izrael dhe në asetet amerikane në rajon, duke përfshirë Bahreinin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë, Irakun, Kuvajtin dhe Arabinë Saudite. Shumë nga këto vende i kanë dënuar sulmet iraniane si të pajustifikuara.