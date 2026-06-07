Irani lëshon raketa drejt Izraelit mes përshkallëzimit pas sulmit ndaj Bejrutit

Irani lëshon raketa drejt Izraelit mes përshkallëzimit pas sulmit ndaj Bejrutit

Irani ka lëshuar raketa drejt veriut të Izraelit në mbrëmje, në bombardimin e parë të tillë që nga armëpushimi i brishtë i arritur në fillim të prillit, mes përshkallëzimit të tensioneve pas sulmeve izraelite ndaj kryeqytetit libanez Bejrut, transmeton Anadolu.

Transmetuesi shtetëror iranian IRIB konfirmoi sulmet, duke theksuar se ushtria izraelite paralajmëroi se ato do të vazhdojnë “nëse Izraeli i përgjigjet sulmeve iraniane ose nuk i ndalon sulmet e tij ndaj Libanit”.

Transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se Irani lëshoi tre valë raketash drejt Izraelit, përfshirë një breshëri prej katër raketash, ndërsa raportet fillestare treguan për dëme në qytetin Tiberias.

Ushtria izraelite pretendoi se të gjitha raketat u interceptuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore.

Sulmi iranian bëri që autoritetet izraelite të pezullojnë operimet në Aeroportin Ben Gurion pranë Tel Avivit.

Përshkallëzimi ndodhi vetëm disa orë pasi një sulm ajror izraelit në periferinë jugore të Bejrutit vrau të paktën dy persona dhe plagosi 11 të tjerë.

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