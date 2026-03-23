Irani: Kontroll i fortë mbi Hormuzin, fuqitë e huaja “nuk kanë të drejtë” të ndërhyjnë në sigurinë e Gjirit
Irani ka deklaruar se mban “kontroll të fortë” mbi Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se siguria rajonale nuk kërkon ndërhyrje të huaj, transmeton Anadolu.
“Irani kontrollon në mënyrë të vendosur rajonin e Gjirit Persik dhe ujërat territoriale të Omanit, duke menaxhuar Ngushticën e Hormuzit me aftësi dhe autoritet”, thuhet në një deklaratë të komandës ushtarake Khatam al-Anbiya, të publikuar nga media shtetërore Press TV.
“Me këtë nivel fuqie, nuk ka nevojë për vendosje minash”, shtohet në deklaratë, duke theksuar se siguria do të ruhet “me çdo mjet të nevojshëm”.
Komanda ushtarake tha se forcat e armatosura të Iranit dhe partnerët rajonal “mund të sigurojnë Gjirin Persik kundër kërcënimeve amerikane dhe izraelite”.
“Fuqitë e huaja nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë,” theksohet më tej.
Ngushtica e Hormuzit është ndërprerë në mënyrë efektive që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë kalojnë zakonisht çdo ditë përmes saj dhe ndërprerja ka rritur kostot e transportit dhe çmimet globale të naftës.
Përshkallëzimi në rajon ka vazhduar që kur SHBA dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar mbi 1.340 viktima, përfshirë edhe liderin suprem, Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.