Irani kërkon “qëndrim të fortë” nga shtetet bregdetare të Kaspikut pas sulmit amerikano-izraelit në Bandar Anzali
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, paralajmëroi të enjten se sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj qytetit verior Bandar Anzali rrezikojnë sigurinë dhe stabilitetin në Detin Kaspik, duke bërë thirrje për një reagim të unifikuar nga shtetet bregdetare, transmeton Anadolu.
Në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm të Kazakistanit, Yermek Kosherebayev, Araghchi diskutoi zhvillimet rajonale dhe sulmet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, njoftoi Ministria e Jashtme iraniane në një deklaratë.
Kryediplomati tha se Irani vazhdon “operacionet mbrojtëse” kundër asaj që e përshkroi si “baza agresore në rajon”, si pjesë e të drejtës së tij për vetëmbrojtje, duke theksuar se vendet e rajonit kanë përgjegjësi të parandalojnë përdorimin e territoreve të tyre për të kryer sulme kundër Teheranit.
Ai paralajmëroi se sulmet ndaj Bandar Anzalit kanë “rrezikuar seriozisht sigurinë dhe stabilitetin në Detin Kaspik”, duke u bërë thirrje shteteve bregdetare të marrin një “qëndrim të fortë dhe të unifikuar” kundër asaj që e përshkroi si një “akt destabilizues”.
Nga ana e tij, Kosherebayev shprehu shqetësim për përshkallëzimin aktual dhe theksoi nevojën për përfundimin e menjëhershëm të luftës, duke konfirmuar gatishmërinë e vendit të tij për të ndihmuar në rikthimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajon.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri më tani mbi 1.340 viktima, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.