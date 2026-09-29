Irani: Katari do t’i paraqesë SHBA-së idetë e Teheranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Ndërmjetësuesit e Katarit do t’i paraqesin SHBA-së ide të reja të diskutuara me Teheranin se si të përmbushen kushtet e Iranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, tha të hënën vonë ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi, duke shtuar se një përgjigje përfundimtare nga Washingtoni mund të vijë sot, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët iranianë në Nju Jork, Araghchi tha se u takua përsëri me ndërmjetësuesit e Katarit dhe diskutoi mënyrat e mundshme për të lehtësuar zbatimin e kushteve të Teheranit.
“Ata kishin ide dhe ne diskutuam se si mund të gjendej një mënyrë për të përmbushur kushtet e Iranit dhe se si mund të përmbusheshin ato kushte”, tha ai, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve IRNA.
Idetë tani do të ngrihen me palën amerikane, pas së cilës përgjigjja përfundimtare e Washingtonit do t’i transmetohet Teheranit, tha Araghchi.
“Shpresoj që kjo të ndodhë deri nesër”, shtoi ai. Araghchi theksoi se ai do të largohet nga Nju Jorku për në Teheran brenda disa orësh dhe se ndërmjetësit e Katarit do të transmetojnë përgjigjen e SHBA-së sapo të jetë e disponueshme.
Ai tha se shkëmbimet përmes ndërmjetësve të Katarit dhe Pakistanit mbeten të hapura, por janë bërë më serioze pas propozimit të fundit të Iranit. Araghchi tha se Teherani ka përdorur takimet e tij në Nju Jork për t’i përcjellë Washingtonit dhe komunitetit ndërkombëtar kushtet që ai thotë se duhet të plotësohen që Ngushtica e Hormuzit të rihapet.