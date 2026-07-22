Irani ka nisur sulme me dronë ndaj bazave amerikane në Jordani dhe Bahrein
Ushtria iraniane tha sot se ka nisur valë të re sulmesh me dronë që synojnë objektet ushtarake në bazën amerikane “Al-Azraq” në Jordani dhe bazën amerikane “Sheikh Isa” në Bahrein, njoftuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Transmetuesi zyrtar i Iranit IRIB raportoi se operacioni filloi sot në mëngjes dhe synon infrastrukturën ushtarake amerikane në dy bazat. Sipas lajmit, forcat iraniane goditën “objektet e strehimit dhe mirëqenies” si dhe “vendet e ruajtjes së pajisjeve të përdorura nga ushtria amerikane” në bazën amerikane “Al-Azraq” në Jordani.
“Dronët synuan gjithashtu depo të mëdha pajisjesh dhe punëtori të mirëmbajtjes dhe riparimit të avionëve të rëndë në bazën amerikane ‘Sheikh Isa’ në Bahrein”, tha ushtria. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Jordania apo Bahreini.
Sulmet e raportuara erdhën një ditë pasi Irani tha se kishte nisur sulme me raketa ndaj objektivave ushtarake të lidhura me SHBA-në në Jordani dhe Bahrein.
Autoritetet jordaneze thanë se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore përgjuan dhe shkatërruan disa raketa dhe dronë iranianë që hynë në hapësirën ajrore të mbretërisë ndërsa ushtria e Bahreinit tha se kishte kapur dhe shkatërruar disa sulme ajrore iraniane pasi sirenat e sulmit ajror u dëgjuan në të gjithë vendin.
SHBA-ja ka intensifikuar sulmet ndaj Iranit që nga java e kaluar ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende në të gjithë rajonin.
Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani i nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor për t’i dhënë fund luftës që filloi në shkurt dhe për të hapur rrugën për marrëveshje paqeje të qëndrueshme.