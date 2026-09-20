Irani “ka marrë informacion” se SHBA ka vendosur të rifillojë sulmet, zotohet për kundërpërgjigje
Ushtria iraniane ka bërë të ditur se ka marrë informacione që sugjerojnë se SHBA-ja ka vendosur të rifillojë sulmet kundër Republikës Islamike, transmeton Anadolu.
“Sipas informacioneve të marra, Amerika kriminale ka vendosur edhe një herë të rifillojë veprimet kundër Iranit, me dritën jeshile të disa vendeve të rajonit, në një takim të përbashkët në një vend evropian”, tha Shtabi Qendror Khatam al-Anbiya në një deklaratë të transmetuar nga transmetuesi shtetëror IRIB.
Shtabi u zotua për kundërpërgjigje ndaj interesave dhe zonave të dislokimit të SHBA-së në rajon nëse Washingtoni “bën një gabim”.
“Paralajmërojmë se nëse vendet e rajonit, duke vazhduar politikën e tyre të dyfishtë ndaj Republikës Islamike të Iranit, rreshtohen me agresionin e Djallit të Madh kundër një Irani të fuqishëm dhe sovran, të gjitha do të konsiderohen bashkëfajtore në këtë të keqe dhe nuk mund të presin më përmbajtje apo tolerancë nga forcat e fuqishme të armatosura të Iranit”, thuhet në deklaratë.
Tensionet në Lindjen e Mesme u përshkallëzuan pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke e nxitur Teheranin të përgjigjej me sulme ndaj vendeve të rajonit ku ndodhen kapacitete amerikane.
Irani gjithashtu mbylli Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët ujore më të rëndësishme në botë për eksportet e naftës dhe gazit.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan një marrëveshje kornizë në qershor, e cila parashikonte ndërprerjen e operacioneve ushtarake dhe aranzhime për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për lundrim. Marrëveshja më vonë dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve mes dy palëve lidhur me lundrimin në këtë rrugë strategjike ujore.