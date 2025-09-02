Irani: Jemi të hapur për bisedime bërthamore me SHBA-në

Irani: Jemi të hapur për bisedime bërthamore me SHBA-në

Shefi i sigurisë i Iranit, Ali Larijani, tha se shteti i tij është i hapur për bisedime bërthamore me Shtetet e Bashkuara, por përjashtoi çdo kufizim ndaj programit raketor të Teheranit.

“Rruga për negociata me SHBA-në nuk është mbyllur. Por, amerikanët janë ata që vetëm flasin për bisedime, por nuk ulen në tryezë dhe padrejtësisht fajësojnë Iranin për këtë”, tha Larijani, i cili është sekretar i Këshillit të lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit.

“Duke ngritur çështje të parealizueshme si kufizimet mbi raketat, ata vendosin një rrugë që e bën të pavlefshme çdo bisedim”, tha Larijani në një postim në X.

Këto deklarata vijnë disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara mirëpritën një vendim nga fuqitë evropiane për të rivendosur sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Iranit, por thanë se mbeten “të gatshëm për angazhim të drejtpërdrejtë me Iranin”.

Bisedimet bërthamore midis Teheranit dhe Uashingtonit, të cilat kishin filluar në prill, u ndërprenë në mes të qershorit kur Izraeli sulmoi objektet bërthamore iraniane. Më pas, edhe SHBA-ja kreu sulme ndaj objekteve bërthamore iraniane.

MARKETING

Të ngjajshme

Republika Sërpska zgjedh një qeveri jokushtetuese

Republika Sërpska zgjedh një qeveri jokushtetuese

Fondet e Evropës i harxhoi në darka luksoze, dënohet me burg ish-ministrja kroate

Fondet e Evropës i harxhoi në darka luksoze, dënohet me burg ish-ministrja kroate

Garda Skoceze ekspozon armët dhe pajisjet ushtarake në Kosovë

Garda Skoceze ekspozon armët dhe pajisjet ushtarake në Kosovë

Ministri britanik, Lammy: Jam i indinjuar nga sjellja e Izraelit në Gaza

Ministri britanik, Lammy: Jam i indinjuar nga sjellja e Izraelit në Gaza

Ministrja e Energjetikës dhe Minierave publikon të gjitha kontratat me partnerët publiko-privat

Ministrja e Energjetikës dhe Minierave publikon të gjitha kontratat me partnerët publiko-privat

KSHZ: 60 kandidatë të pavarur për kryetarë të komunave në zgjedhjet e 19 tetorit

KSHZ: 60 kandidatë të pavarur për kryetarë të komunave në zgjedhjet e 19 tetorit