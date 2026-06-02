Irani: Jemi gati më shumë se në të kaluarën nëse rifillon lufta me SHBA-në
Zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit, Sardar Mohebbi tha sot se gatishmëria e forcave të armatosura të vendit “është më e madhe se në të kaluarën”, duke pretenduar se Teherani do të përdorë lloje “të ndryshme” armësh në rast të një lufte të re me SHBA-në dhe Izraelin, transmeton Anadolu.
“Arsyeja më e mirë për këtë çështje është se pavarësisht përdorimit të kapacitetit të saj të madh në tokë, det dhe ajër, Amerika nuk mundi ta hiqte Ngushticën e Hormuzit nga kontrolli i Iranit as për pak minuta”, tha Mohebbi në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Ai theksoi se “Teherani është gati për të gjithë skenarët e mundshëm”, duke shtuar se “Washingtoni dështoi të arrinte qëllimet e tij në Ngushticën e Hormuzit gjatë raundit të fundit të konfliktit”.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet pasuese në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Megjithatë, përpjekjet për një zgjidhje kanë vazhduar që atëherë.