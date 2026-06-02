Irani: Jemi gati më shumë se në të kaluarën nëse rifillon lufta me SHBA-në

Irani: Jemi gati më shumë se në të kaluarën nëse rifillon lufta me SHBA-në

Zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit, Sardar Mohebbi tha sot se gatishmëria e forcave të armatosura të vendit “është më e madhe se në të kaluarën”, duke pretenduar se Teherani do të përdorë lloje “të ndryshme” armësh në rast të një lufte të re me SHBA-në dhe Izraelin, transmeton Anadolu.

Kur'ban Bajram banner

“Arsyeja më e mirë për këtë çështje është se pavarësisht përdorimit të kapacitetit të saj të madh në tokë, det dhe ajër, Amerika nuk mundi ta hiqte Ngushticën e Hormuzit nga kontrolli i Iranit as për pak minuta”, tha Mohebbi në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.

Ai theksoi se “Teherani është gati për të gjithë skenarët e mundshëm”, duke shtuar se “Washingtoni dështoi të arrinte qëllimet e tij në Ngushticën e Hormuzit gjatë raundit të fundit të konfliktit”.

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet pasuese në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Megjithatë, përpjekjet për një zgjidhje kanë vazhduar që atëherë.

MARKETING

Të ngjajshme

Shkalla e vendeve të lira të punës në Maqedoni arrin në 2.07% në tremujorin e parë, prin sektori i hotelerisë

Shkalla e vendeve të lira të punës në Maqedoni arrin në 2.07% në tremujorin e parë, prin sektori i hotelerisë

Ish-shefi i inteligjencës izraelite: Turqia pengoi planin e SHBA-së dhe Izraelit për të rrëzuar qeverinë iraniane

Ish-shefi i inteligjencës izraelite: Turqia pengoi planin e SHBA-së dhe Izraelit për të rrëzuar qeverinë iraniane

Irani ende po shqyrton tekstin përfundimtar të marrëveshjes së mundshme me SHBA-në

Irani ende po shqyrton tekstin përfundimtar të marrëveshjes së mundshme me SHBA-në

LSDM: Mickoski dështoi me axhendën e reformave, u miratuan vetëm 20% e ligjeve

LSDM: Mickoski dështoi me axhendën e reformave, u miratuan vetëm 20% e ligjeve

Gjermani, mbi 13 milionë njerëz jetojnë në varfëri

Gjermani, mbi 13 milionë njerëz jetojnë në varfëri

Mickoski: Të hënën kemi takim për të parë propozimin për provimin e jurisprudencës

Mickoski: Të hënën kemi takim për të parë propozimin për provimin e jurisprudencës