Irani i përgjigjet Trump-it pas paralajmërimit të “Ferrit” nëse nuk hapin Ngushticën e Hormuzit

MARKETING

Ky reagim vjen pas paralajmërimit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili deklaroi se nëse Irani nuk e hap Ngushticën e Hormuzit, Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa ekstreme, duke kërcënuar madje me shkatërrimin e vendit.

MARKETING

Sample Image

Një zyrtar i lartë iranian ka deklaruar se Irani do të rihapë Ngushticën e Hormuzit vetëm pasi të marrë dëmshpërblim për dëmet e luftës. Seyyed Mehdi Tabatabaei, zëvendës për komunikimin në zyrën e presidentit iranian, tha se ky proces do të realizohet përmes një “regjimi të ri ligjor”, të bazuar në tarifa tranziti.

Në një postim në rrjetet sociale, Tabatabaei reagoi ashpër edhe ndaj deklaratave të Trump, i cili më herët gjatë ditës kërcënoi me sulme ndaj infrastrukturës civile të Iranit për shkak të mbylljes së ngushticës. Sipas tij, presidenti amerikan “ka rënë në fyerje dhe deklarata pa kuptim, si pasojë e dëshpërimit dhe zemërimit”.

MARKETING

