Irani i përgjigjet letrës së Trump për frenimin e programit bërthamor: Nuk ka marrëveshje me presion!

“Irani nuk do të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara për programin e tij bërthamor, ndërsa Presidenti Donald Trump zbaton politikën e tij të presionit maksimal”.

Kështu u shpreh të premten në një intervistë për AFP, ministri i Jashtëm Abbas Araghchi.

Sipas tij, Irani do të vazhdojë bisedimet me negociatorët e tjerë, por nuk do të angazhohet me SHBA-në nën qasjen e Trump për të shtuar sanksionet, tha ai në një intervistë në konsullatën iraniane në Jeddah, Arabi Saudite.

Më vonë të premten, Trump tha se i kishte shkruar Iranit duke e paralajmëruar që të hapte negociatat ose të përballej me një sulm ushtarak.

“Unë u kam shkruar atyre një letër, duke thënë se shpresoj se do të negocioni, sepse nëse ne duhet të hyjmë ushtarakisht, do të jetë një gjë e tmerrshme për ta,” i tha ai Fox Business.

Araghchi paralajmëroi gjithashtu kundër një sulmi izraelit ndaj Iranit dhe tha se programi i tij bërthamor, për të cilin ai këmbëngul se është për qëllime civile, nuk mund të shkatërrohet me mjete ushtarake.

Pyetje: A është Irani i përgatitur të rihapë negociatat me SHBA-në për programin e tij bërthamor?

Abbas Araghchi: “Ne nuk do të hyjmë në asnjë negociatë të drejtpërdrejtë me SHBA-në për sa kohë që ato vazhdojnë politikën e presionit maksimal dhe kërcënimet e tyre, por kjo nuk do të thotë se në lidhje me programin tonë bërthamor, ne nuk do të negociojmë me palët e tjera; ne po flasim me tre vendet evropiane, po negociojmë me Rusinë dhe Kinën, anëtarët e tjerë të JCPOA (Marrëveshja e Përbashkët Gjithëpërfshirëse për programin e tij bërthamor dhe fuqinë e madhe të Iranit 201). dhe këto bisedime mund të vazhdojnë dhe mendoj se mund të arrijmë një rezultat edhe nga kjo rrugë.

“Për sa kohë që qeveria amerikane vazhdon presionin e saj, ne do të vazhdojmë gjithashtu rezistencën tonë.”

“Nëse Amerika dëshiron të kthehet në një marrëveshje të re bërthamore me Iranin, natyrisht ajo duhet të respektojë kushtet e një negocimi të drejtë dhe të drejtë dhe ne kemi dëshmuar se nuk do t’i përgjigjemi gjuhës së presionit dhe kërcënimit, por do t’i përgjigjemi gjuhës së respektit dhe dinjitetit siç bëmë në të kaluarën.

“Për sa i përket programit tonë bërthamor, e përsëris, aktualisht jemi të angazhuar në negociata me tre vendet evropiane. Jemi në konsultime të ngushta me Rusinë dhe Kinën dhe po vazhdojmë diskutimet tona me vendet e tjera që janë të interesuara. Është e natyrshme që pikëpamjet tona do t’i përcillen nga këto vende qeverisë amerikane.”

Pyetje: Si i përgjigjeni kërcënimit të Izraelit për të sulmuar programin bërthamor të Iranit?

“Shikoni, së pari, programi bërthamor i Iranit nuk mund të shkatërrohet përmes operacioneve ushtarake, për disa arsye. Arsyeja e parë është se kjo është një teknologji që ne e kemi arritur, dhe teknologjia është në tru dhe nuk mund të bombardohet.

“Së dyti, objektet bërthamore të Iranit janë të shpërndara në shumë pjesë të ndryshme të vendit dhe janë të mbrojtura siç duhet, dhe ne jemi të sigurt se ato nuk mund të shkatërrohen.

“Së treti, ne kemi aftësinë të përgjigjemi shumë fuqishëm dhe në një mënyrë plotësisht proporcionale dhe të balancuar. Vetë izraelitët e dinë dhe të tjerët në rajon e dinë se çdo veprim i ndërmarrë kundër Iranit do të pasohet nga një veprim i ngjashëm kundër Izraelit.

“Prandaj, mendoj se kërcënimi i luftës kundër Iranit është një kërcënim për të cilin sapo flitet. Zbatimi i këtij kërcënimi do të ishte një rrezik shumë i madh dhe do të kthehej në një zjarr të përhapur.

“Unë mendoj se nëse izraelitët apo të tjerët do të ishin të sigurt se do t’i arrinin qëllimet e tyre përmes një sulmi ushtarak, do ta kishin bërë këtë deri tani, por një mundësi e tillë nuk është e realizueshme.

“Unë besoj se nëse do të ndodhte një sulm ndaj Iranit, ky sulm mund të shndërrohej në një zjarr të përhapur në rajon; jo se ne do ta bëjmë këtë. Është dëshira e Izraelit për të përfshirë vendet e tjera të rajonit në një luftë. Është dëshira e Izraelit për të tërhequr Amerikën në një luftë. Ky është pikërisht një plan izraelit për të tërhequr Amerikën në luftë dhe Amerika është jashtëzakonisht e cenueshme nëse rajoni hyn në një luftë vetë.

“Unë mendoj se si Izraeli, ashtu edhe Amerika dhe të tjerët janë plotësisht të vetëdijshëm për aftësitë tona, dhe për këtë arsye, nëse mbizotëron racionaliteti, as leja për të kërcënuar Iranin nuk duhet të jepet, e lëre më një sulm aktual ushtarak.”

Pyetje: Turqia ka akuzuar Iranin për përdorimin e milicive për të destabilizuar vendet e tjera. Si përgjigjeni?

Abbas Araghchi: “Unë nuk mendoj se dikush dyshon se zhvillimet në Siri u ndikuan drejtpërdrejt nga Turqia dhe disa vende të tjera, dhe për këtë arsye problemet që janë shfaqur tani, si pushtimi i gjerë i territorit sirian nga Izraeli, shkatërrimi i të gjithë infrastrukturës mbrojtëse dhe shkencore të Sirisë nga Izraeli dhe të gjitha konfliktet që ekzistojnë, natyrisht, përgjegjësia e këtyre ndryshimeve varet nga ata që i kanë kryer këto ndryshime.

“Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ne jemi në konflikt me Turqinë; jo, ne do të vazhdojmë marrëdhëniet tona miqësore dhe do të vazhdojmë konsultimet tona për çështjet rajonale.”

Pyetje: A do të krijojë lidhje Irani me qeverinë e re siriane?

Abbas Araghchi: “Ka shumë grupe ilegale në Siri, disa prej të cilave janë ende në listën e grupeve terroriste të OKB-së. Politika e Republikës Islamike të Iranit është mjaft e qartë.

“Ne duam stabilitet dhe paqe në Siri. Ne duam të ruajmë integritetin territorial të Sirisë. Ne duam të ruajmë unitetin territorial të Sirisë dhe të kundërshtojmë ndarjen e Sirisë.

MARKETING