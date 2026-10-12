Irani hedh poshtë përsëri akuzat e Britanisë për incidentin në bazën ajrore në Fairford

Irani hedh poshtë përsëri akuzat e Britanisë për incidentin në bazën ajrore në Fairford

Irani të hënën hodhi poshtë sërish akuzat britanike për përfshirjen e Teheranit në incidentin në bazën ajrore britanike që përdoret nga Forcat Ajrore të SHBA-së, ndërsa përsëriti gatishmërinë për të bashkëpunuar në shqyrtimin e rastit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, transmeton Anadolu.

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Gjatë një takimi me ministrin e Jashtëm britanik, Stephen Doughty, ambasadori i Iranit në Londër, Seyed Ali Mousavi, “hodhi poshtë edhe një herë me vendosmëri akuzat” lidhur me rolin e Teheranit në incidentin e muajit të kaluar në bazën e Forcave Ajrore Mbretërore (RAF) në Fairford, raportoi IRNA.

Sipas agjencisë, Mousavi i ka bërë thirrje palës britanike që “të përmbahet nga mbajtja e çfarëdo qëndrimi pa prova”.

Ai ka theksuar gjithashtu gatishmërinë e Iranit për “bashkëpunim ndërmjet institucioneve përkatëse të të dy vendeve” në shqyrtimin e incidentit, duke vënë në dukje se Teherani e kishte shprehur më herët gatishmërinë për bashkëpunim.

Më herët të hënën, kryeministri britanik Andy Burnham tha se komploti i dyshuar terrorist i muajit të kaluar në bazën ajrore “RAF Fairford” ishte orkestruar “pothuajse me siguri” nga Garda Revolucionare e Iranit (IRGC), ndërsa njoftoi edhe sanksione ndaj dy shtetasve iranianë.

Duke folur në parlament, Burnham tha se, sipas vlerësimit të Britanisë, komploti i dyshuar, që çoi në arrestimin e pesë personave nën dyshimin për vepra terroriste, ka shumë të ngjarë të jetë koordinuar në Iran.

Në fund të shtatorit, në bazën ajrore “RAF Fairford”, në Gloucestershire, e cila përdoret nga Forcat Ajrore të SHBA-së, ndodhi një incident i rëndë i sigurisë. Ngjarja nxiti hetim të gjerë kundër terrorizmit.

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