Irani hedh poshtë deklaratën Britani-Francë për Hormuzin, paralajmëron kundër pranisë së huaj ushtarake

Irani hedh poshtë deklaratën Britani-Francë për Hormuzin, paralajmëron kundër pranisë së huaj ushtarake

Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Kazem Gharibabadi, tha të shtunën se Ngushtica e Hormuzit “nuk është një skenë për fuqitë jashtë rajonit që të shfaqin forcën ushtarake”, duke paralajmëruar kundër “çdo aktiviteti ushtarak” në këtë rrugë ujore kyç, transmeton Anadolu.

“Ngushtica e Hormuzit nuk është skenë për fuqitë jashtë rajonit që të shfaqin forcën ushtarake”, tha ai.

“Si një fuqi e përgjegjshme dhe garantuese e sigurisë në ngushticë, Irani paralajmëron kundër çdo aktiviteti ushtarak në këtë rrugë ujore të ndjeshme”, shkroi Gharibabadi në platformën sociale amerikane X.

Deklaratat e tij erdhën në një postim ku ai ndau një deklaratë të përbashkët Britani–Francë mbi Ngushticën e Hormuzit, ku thuhej se të dy vendet “janë të gatshme të dislokojnë Misionin e gjerë Ushtarak Shumëkombësh për të mbështetur lirinë e lundrimit” në këtë rrugë ujore.

Në përgjigje, Gharibabadi tha se siguria e ngushticës “u takon shteteve bregdetare”.

“Ata që krijojnë kriza do të mbajnë përgjegjësi për pasojat e aventurizmit të tyre. Ky është një paralajmërim serioz”, shtoi ai.

Një memorandum mirëkuptimi midis Iranit dhe SHBA-së, i ndërmjetësuar me ndihmën e Pakistanit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump.

Ai ofron një kornizë për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të adresuar çështjet e hapura midis Teheranit dhe Washingtonit përmes negociatave, përfshirë ndalimin e armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, çështjen bërthamore, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshje më të gjera të sigurisë rajonale.

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