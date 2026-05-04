Irani godet një anije të marinës amerikane pasi “injoroi paralajmërimet” për t’u ndalur
Irani njoftoi sot se dy raketa goditën një anije të marinës amerikane pranë ishullit Jask në jug të vendit, pasi ajo injoroi paralajmërimet për t’u ndalur, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars, transmeton Anadolu.
“Anija e cila po lundronte sot në Ngushticën e Hormuzit duke shkelur sigurinë e trafikut dhe transportit detar pranë ishullit Jask u shënjestrua nga një sulm me raketa pasi injoroi një paralajmërim nga Marina e Republikës Islamike të Iranit”, tha Fars duke cituar burime lokale.
“Anija nuk ishte në gjendje të vazhdonte rrugën e saj si rezultat i sulmit dhe u detyrua të kthehej prapa dhe të largohej nga zona”, tha agjencia. Nuk u dhanë detaje rreth shkallës së dëmit ose viktimave të mundshme.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike paralajmëroi më parë se çdo anije që shkel protokollet e tranzitit të lëshuara nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit do të ndalet me forcë.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga SHBA-ja për raportin.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-të kanë zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.
Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.