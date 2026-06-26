Irani: Është vendosur ‘linjë komunikimi e drejtpërdrejtë’ me SHBA-në mbi Hormuzin për të shmangur konfrontimin ushtarak

Irani: Është vendosur ‘linjë komunikimi e drejtpërdrejtë’ me SHBA-në mbi Hormuzin për të shmangur konfrontimin ushtarak

Një “linjë e drejtpërdrejtë komunikimi” është vendosur midis Iranit dhe SHBA-së mbi Ngushticën e Hormuzit për të parandaluar incidentet që mund të çojnë në konfrontim ushtarak, njoftuan të premten media shtetërore iraniane, transmeton Anadolu

“Sipas deklaratës përfundimtare të bisedimeve në Zvicër të lëshuar nga dy ndërmjetësuesit… është vendosur një linjë komunikimi mes dy palëve”, raportoi “Press TV”.

Linja u krijua “për të parandaluar incidentet në ngushticën e Hormuzit që mund të çojnë në konfrontim ushtarak” dhe për të zbatuar dispozitat e nenit 5 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, shtoi ai.

Zhvillimi vjen mes mosmarrëveshjeve mbi marrëveshjet e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, ku Irani ka thënë se anijet duhet të përdorin rrugë të caktuara dhe të koordinohen me autoritetet iraniane për kalimin.

Teherani dhe Washingtoni arritën mirëkuptim nën ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, me hyrjen në fuqi të marrëveshjes më 18 qershor.

Marrëveshja përfshin dispozita për përfundimin e armiqësive, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe vendosjen e marrëveshjeve të përkohshme për tranzitin detar përmes rrugës ujore.

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