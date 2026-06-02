Irani ende po shqyrton tekstin përfundimtar të marrëveshjes së mundshme me SHBA-në
Irani ende është duke shqyrtuar tekstin përfundimtar të një marrëveshjeje të mundshme me SHBA-në dhe ende nuk është dërguar asnjë përgjigje, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr e Iranit, duke cituar një burim të njohur me çështjen, transmeton Anadolu.
“Irani po kërkon të arrijë përfitime reale dhe të prekshme”, shtoi burimi duke thënë se “historia e mosrespektimit të SHBA-së dhe mosbesimit historik” e ka bërë Teheranin ta shohë çështjen “shumë rreptësisht”.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Megjithatë, përpjekjet për një zgjidhje kanë vazhduar që atëherë.
Një nga kushtet e Iranit për t’i dhënë fund luftës përgjithmonë është fundi i luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë në Liban, ku sulmi i fundit izraelit vazhdon që nga fillimi i marsit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të hënën se i ka kërkuar kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të tërheqë trupat e tij nga Bejruti.