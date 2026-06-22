Irani eksportoi 36 milionë fuçi naftë që nga shpallja e marrëveshjes SHBA-Iran
Irani ka eksportuar 36 milionë fuçi naftë bruto që nga njoftimi i memorandumit të mirëkuptimit me SHBA-në, sipas platformës së ndjekjes së anijeve TankerTrackers, transmeton Anadolu.
“Irani ka eksportuar 36 milionë fuçi naftë bruto që nga 15 qershori 2026. Përafërsisht një sasi e ngjashme ende ndodhet në det rreth Iranit”, shkroi ajo në platformën sociale amerikane X.
Më 14 qershor, Irani dhe SHBA njoftuan se kishin arritur një mirëkuptim me 14 pika përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, me synim përfundimin e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe negociatave.
Memorandumi hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump.
Dispozitat e tij përfshijnë përfundimin e armiqësive në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane të vendosur ndaj Iranit.