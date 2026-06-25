Irani e cilëson “të rrezikshëm” kalimin pa autorizim në Ngushticën e Hormuzit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha sot se kalimi i sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit është i mundur vetëm përmes rrugëve të miratuara nga Teherani, duke i paralajmëruar anijet kundër përdorimit të korsive të sapo shpallura të anijeve që nuk janë të koordinuara me Republikën Islamike, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia zyrtare e lajmeve IRNA, Marina e IRGC-së e cilësoi si “të papranueshme” dhe “plotësisht të rrezikshme” çdo rrugë të sapo shpallur përmes rrugës ujore strategjike të bërë pa dijeninë ose koordinimin e Iranit.
“E vetmja rrugë e autorizuar për kalim nëpër Ngushticën e Hormuzit është rruga e shpallur nga Republika Islamike e Iranit”, tha forca.
IRGC-ja shtoi se koordinimi me forcat e saj detare përmes Kanalit 16 ndërkombëtar detar është i detyrueshëm për anijet që kalojnë ngushticën, duke paralajmëruar se shkelësit do të përballen me masa.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe homologu i tij iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi më 17 qershor që synonte përfundimin e luftës midis vendeve të tyre dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani që synonin asetet amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill.