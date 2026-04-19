Irani dyshon se negociatat mund të jenë një kurth për sulm të papritur
Irani po i ul pritshmëritë për një raund të ri bisedimesh në Islamabad dhe dyshon se deklaratat e Donald Trump për një marrëveshje të mundshme mund të shërbejnë si mbulesë për një sulm të papritur nga Shtetet e Bashkuara, raporton Axios.
Deri në pasditen e së njëjtës ditë, pala iraniane nuk kishte konfirmuar ende dërgimin e negociatorëve në Islamabad, ndërsa disa zyrtarë në Teheran kanë ngritur mundësinë se qëllimi real i Trump mund të jetë rifillimi i konfliktit.
Nga ana tjetër, agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA ka mohuar se janë planifikuar bisedime, duke deklaruar se “kërkesat e paarsyeshme dhe jorealiste të administratës Trump, ndryshimet e shpeshta të qëndrimeve dhe kontradiktat e vazhdueshme” nuk lënë hapësirë për negociata të frytshme.
Sipas Axios, mbetet e paqartë se kur mund të nisin saktësisht bisedimet, si dhe koha e nisjes së mundshme të delegacionit amerikan të kryesuar nga JD Vance nga Uashingtoni.