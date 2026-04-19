Irani dyshon se negociatat mund të jenë një kurth për sulm të papritur

Irani dyshon se negociatat mund të jenë një kurth për sulm të papritur
U.S. Vice President JD Vance, walks with Pakistan's Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir, Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, Charge d'Affaires of the U.S. Embassy in Islamabad Natalie A. Baker, and Pakistan's Interior Minister Mohsin Raza Naqvi, after arriving for talks with Iranian officials in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Irani po i ul pritshmëritë për një raund të ri bisedimesh në Islamabad dhe dyshon se deklaratat e Donald Trump për një marrëveshje të mundshme mund të shërbejnë si mbulesë për një sulm të papritur nga Shtetet e Bashkuara, raporton Axios.

Deri në pasditen e së njëjtës ditë, pala iraniane nuk kishte konfirmuar ende dërgimin e negociatorëve në Islamabad, ndërsa disa zyrtarë në Teheran kanë ngritur mundësinë se qëllimi real i Trump mund të jetë rifillimi i konfliktit.

Nga ana tjetër, agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA ka mohuar se janë planifikuar bisedime, duke deklaruar se “kërkesat e paarsyeshme dhe jorealiste të administratës Trump, ndryshimet e shpeshta të qëndrimeve dhe kontradiktat e vazhdueshme” nuk lënë hapësirë për negociata të frytshme.

Sipas Axios, mbetet e paqartë se kur mund të nisin saktësisht bisedimet, si dhe koha e nisjes së mundshme të delegacionit amerikan të kryesuar nga JD Vance nga Uashingtoni.

