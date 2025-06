Irani do t’i paraqesë SHBA-së një propozim bërthamor, Teherani: Pala amerikane ta shfrytëzojë këtë mundësi!

Irani tha se shumë shpejt do të paraqesë një kundërpropozim për një marrëveshje bërthamore me Shtetet e Bashkuara, pasi Teherani ka deklaruar se një propozim i Uashingtonit ka përmbajtje me “dykuptimësi”.

MARKETING

Teherani dhe Uashingtoni kanë mbajtur pesë raunde bisedimesh që nga prilli, me synimin që të arrijnë një marrëveshje të re bërthamore, që do të zëvendësonte marrëveshjen që Irani kishte arritur më 2015 me fuqitë bërthamore. Por, nga kjo marrëveshje, presidenti amerikan, Donald Trump, e tërhoqi vendin e tij më 2018.

Dy palët kanë mospajtime lidhur me pasurimin e uraniumit nga Irani. Teherani thotë se pasurimi i uraniumit është e drejtë e tij e panegociueshme, por Uashingtoni e konsideron atë si “vijë të kuqe”.

Më 31 maj, pas rundit të pestë të bisedimeve, Irani tha se ka pranuar “elemente” të një propozimi të SHBA-së, teksa ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, më vonë tha se teksti përmbante “dykuptimësi”.

“Ne së shpejti do ta paraqesim propozimin tonë te pala tjetër përmes [ndërmjetësit] Omanit. Ky propozim është i arsyeshëm dhe i balancuar, dhe ne rekomandojmë që pala amerikane ta shfrytëzojë këtë mundësi”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baqaei.

Ndërkaq, kryeparlamentari iranian tha se propozimi amerikan nuk ka përfshirë heqjen e sanksioneve, që është një kërkesë kyç e Teheranit.

Trump, i cili ka ringjallur fushatën e tij të “presionit maksimal” ndaj Iranit përmes sanksioneve që kur është kthyer në Shtëpinë e Bardhë, vazhdimisht ka thënë se Teherani nuk do të lejohet të pasurojë uranium sipas një marrëveshjeje të mundshme të re.

Javën e kaluar, lideri suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, tha se propozimi amerikan është “100 për qind” kundër parimit të pavarësisë. Ai insistoi se pasurimi i uraniumit është kyç në programin bërthamor të Iranit, duke shtuar se SHBA-ja “nuk mund të vendosë për këtë çështje”.

Aktualisht, Irani pasuron uranium me 60 për qind pastërti. Ky është një nivel shumë i lartë krahasuar me kufizimin prej 3.67 për qind sa lejohej në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Megjithatë, niveli aktual i pasurimit të uraniumit është ende larg nivelit prej 90 për qind, që kërkohet për armët bërthamore./REL

MARKETING