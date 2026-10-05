Irani: Do të godasim bazat dhe anijet luftarake amerikane nëse Washingtoni nis pushtim tokësor
Irani do të godasë të gjitha bazat ushtarake amerikane dhe anijet amerikane nëse Washingtoni nis një pushtim tokësor të vendit, paralajmëroi një komandant i lartë i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), transmeton Anadolu.
Kreu i grupit këshillues pranë komandantit të përgjithshëm të IRGC-së, Ali Fadavi i bëri këto deklarata të dielën vonë gjatë një daljeje në një program televiziv të transmetuesit shtetëror iranian.
“Nëse amerikanët nisin sulm tokësor, atëherë ne do të godasim çdo objekt të lidhur me amerikanët, bazat amerikane dhe çdo anije të lidhur me amerikanët”, tha ai. Fadavi argumentoi se SHBA-ja e kupton forcën ushtarake, duke thënë se amerikanët “kuptojnë raketat që godasin anijet e tyre luftarake” dhe “raketat që godasin bazat e tyre”.
Ai tha se prodhimi i pajisjeve ushtarake nga Irani tejkalon ritmin me të cilin ato po përdoren, duke pretenduar se kapacitetet aktuale të vendit janë rritur ndjeshëm krahasuar me dy luftërat e mëparshme.
Duke iu referuar ngushticës së Hormuzit, Fadavi tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge strategjike ujore, duke shtuar se rregulla të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen.
Ai paralajmëroi se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Washingtoni do t’i dislokonte ato në rajon. “Amerikanët mund të krijojnë tensione vetëm përmes ajrit dhe, sigurisht, rritja e tensioneve do të jetë në dëm të amerikanëve”, tha ai.
Fadavi tha se Irani “në asnjë mënyrë nuk ka sulmuar një vend musliman”, duke argumentuar se Teherani në vend të kësaj ka shënjestruar bazat ush