Irani: Do ta ndjekim dhe vrasim Benjamin Netanyahun
Zyrtarët iranianë kërcënuan se do ta “ndjekin dhe vrasin” kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa Izraeli lëshoi një raund raketash të gjera drejt Iranit perëndimor.
“Nëse ky kriminel që vret fëmijë është gjallë, ne do të vazhdojmë ta ndjekim dhe vrasim me forcë të plotë”, ka deklaruar Trupa e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, shkruan NYP.
Kërcënimi u bë disa ditë pasi udhëheqësi izraelit deklaroi se SHBA dhe Izraeli po e shkatërronin Iranin dhe po e riformësonin Lindjen e Mesme.
Jemi në ditë historike. Ulërima jonë po bëhet gjithnjë e më e fortë”, tha Netanyahu në një fjalim drejtuar kombit të enjten.
“Po e shkatërrojmë regjimin terrorist në Iran. Po e godasim dhe po e shkatërrojmë përfaqësuesin e tij, Hezbollahun, në Liban”, shtoi ai.
Ndryshe, lufta në Iran hyri filloi kur SHBA dhe Izraeli nisën një operacion të përbashkët ushtarak që synonte infrastrukturën ushtarake në të gjithë Iranin dhe eliminoi udhëheqësin Suprem Ali Khamenei dhe 40 zyrtarë të lartë në një sulm ajror në një kompleks të fortifikuar në Teheran.
Trump tha se Irani po lutet që t’i japë fund luftës, por se nuk është i gatshëm të flasë me ta derisa regjimi iranian të jetë serioz në lidhje me kushtet e propozuara.