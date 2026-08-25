Irani dhe Omani shqyrtojnë propozimin për një rrugë të përbashkët detare përmes Ngushticës së Hormuzit
Omani dhe Irani diskutuan të martën një propozim për krijimin e një korridori të përkohshëm të përbashkët të transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Propozimi u ngrit gjatë një takimi në Teheran mes ministrit të Jashtëm të Omanit, Badr Al-Busaidi, dhe homologut të tij iranian, Abbas Araghchi, sipas një deklarate të përbashkët të publikuar nga të dyja vendet dhe të transmetuar nga agjencia shtetërore e lajmeve e Omanit.
Në deklaratë thuhet se dy diplomatët zhvilluan diskutime “konstruktive” mbi zhvillimet lidhur me Ngushticën e Hormuzit, një korridor i rëndësishëm detar për tregtinë globale dhe eksportet e energjisë.