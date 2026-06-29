Irani dhe Omani mbajnë takimin e parë të përbashkët të komitetit të Hormuzit në Muscat

Irani dhe Omani mbajnë takimin e parë të përbashkët të komitetit të Hormuzit në Muscat

Irani dhe Omani mbajtën takimin e parë të një komiteti të përbashkët për Ngushticën e Hormuzit në Muscat për të diskutuar çështjet aktuale lidhur me kalimin e ngushtë detar dhe menaxhimin e saj në të ardhmen, tha sot zëvendësministri i Jashtëm iranian, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në platformën e mediave sociale amerikane X, zëvendësministri i Jashtëm për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare, Kazem Gharibabadi tha se takimi u mbajt gjatë vizitës së tij në Muscat me Abdulaziz Al-Hinai, ambasador i gjerë në Ministrinë e Jashtme të Omanit.

“Gjatë shqyrtimit të çështjeve aktuale në lidhje me ngushticën, ne shkëmbyem pikëpamjet mbi menaxhimin e ardhshëm të ngushticës brenda kornizës së nenit 5 të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit dhe të drejtave sovrane të shteteve bregdetare”, shtoi ai.

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