Irani dërgon mesazhe në SHBA përmes Pakistanit për çështje që i konsideron të papranueshme

Irani dërgon mesazhe në SHBA përmes Pakistanit për çështje që i konsideron të papranueshme

Mediat shtetërore iraniane raportojnë se ministri i Jashtëm i Iranit ka përcjellë mesazhe drejt Shteteve të Bashkuara përmes Pakistanit, duke theksuar çështjet që Teherani i konsideron të papranueshme në raport me kërkesat amerikane.

Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, këto komunikime lidhen me disa nga “vijat e kuqe” të Republikës Islamike të Iranit, përfshirë programin bërthamor dhe çështjen e Ngushticës së Hormuzit.
Ndërkaq, mediat iraniane raportojnë se ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, po vepron brenda kornizës së përcaktuar të politikës shtetërore dhe në përputhje me detyrat diplomatike të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

