Irani dënon vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për t’i lejuar SHBA-së përdorimin e bazave ushtarake për sulme
Irani ka dënuar ashpër vendimin e Mbretërisë së Bashkuar për t’i lejuar SHBA-së të përdorin bazat dhe objektet ushtarake britanike për të kryer sulme kundër Teheranit, duke paralajmëruar se çdo shtet që ndihmon veprime ushtarake kundër Iranit do të mbajë përgjegjësi për pasojat, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit tha se vendimi i Londrës për të vënë në dispozicion baza ushtarake dhe mbështetje logjistike për ato që i cilësoi si sulme “të paligjshme” të Washingtonit shkel Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare.
Ministria argumentoi se veprimi i Britanisë përbën “një akt agresioni” sipas nenit 3(f) të Rezolutës 3314 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila e përkufizon agresionin si edhe lejimin e përdorimit të territorit të një shteti nga një shtet tjetër për të kryer sulme kundër një vendi të tretë.
Sipas ministrisë, politikëbërësit britanikë ishin plotësisht të vetëdijshëm se fushata ushtarake amerikane kundër Iranit, e ndërmarrë me pjesëmarrjen e Izraelit, përbën një “akt të hapur agresioni” dhe se çdo ndihmë në përgatitjen ose zbatimin e operacioneve të tilla “do të përbënte bashkëpërgjegjësi në krimin e agresionit dhe në krimet e luftës”.
Ministria iraniane gjithashtu kritikoi Mbretërinë e Bashkuar, si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, se në vend që të dënojë sulmet, mbështeti ato që i quajti shtete agresore, duke shtuar se ky vendim minon angazhimin e deklaruar të Londrës ndaj sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut, si dhe paqes e sigurisë ndërkombëtare.
Dje, Bloomberg raportoi se kryeministri i ri britanik, Andy Burnham, ka autorizuar SHBA-në të përdorë disa baza ushtarake britanike për operacione kundër Iranit.
Sipas medias, marrëveshja u lejon forcave amerikane të përdorin bazën ushtarake Diego Garcia në Oqeanin Indian dhe bazën ajrore RAF Fairford në Angli për të mbështetur sulmet kundër Iranit.
Irani akuzoi Britaninë për një histori të gjatë ndërhyrjesh në punët e tij, duke përmendur grusht shtetin e vitit 1953, mbështetjen për Irakun gjatë luftës Iran-Irak (1980-1988), sanksionet e vendosura për programin bërthamor të Teheranit, mbështetjen për aktivizimin e mekanizmit të OKB-së të njohur si “snapback”, si dhe shpalljen e fundit të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si organizatë terroriste.
“Irani është i vendosur të mbrojë sovranitetin kombëtar, integritetin territorial dhe interesat kombëtare kundër agresionit të huaj. Çdo palë që merr pjesë në çfarëdo mënyre në agresion ushtarak kundër Iranit do të mbajë përgjegjësi për pasojat e vendimit të saj”, thuhet në deklaratën e ministrisë.
SHBA-ja ka kryer një seri sulmesh në mbarë Iranin që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme ndaj objekteve dhe bazave që, sipas tij, përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i sulmeve ka vazhduar pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Pakistani, e nënshkruar nga SHBA-ja dhe Irani në qershor, për t’i dhënë fund luftës që nisi në shkurt dhe për të hapur rrugën drejt një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje.