Irani dënon sulmet ajrore të SHBA-së dhe Arabisë Saudite në Irak
Irani dënoi sot fuqishëm sulmet ushtarake të SHBA-së dhe Arabisë Saudite ndaj objektivave në Irak, duke i quajtur ato shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme iraniane tha se sulmet kishin në shënjestër disa zona, përfshirë objektet që i përkasin institucioneve shtetërore të Irakut, vendet e pelegrinazhit dhe stacionet e shërbimit të Arbainit.
Teherani i përshkroi sulmet si një “shkelje të hapur” të nenit 2(4) të Kartës së OKB-së dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare, duke thënë se ato kishin për qëllim zgjerimin e konfliktit në Azinë Perëndimore për t’i shërbyer interesave të SHBA-së dhe Izraelit.
Ministria ofroi ngushëllime për atë që e përshkroi si vrasjen e civilëve irakianë në sulme dhe ripohoi “solidaritetin e plotë” të Iranit me qeverinë dhe popullin irakian. Ajo mbajti SHBA-në dhe “bashkëpunëtorët e saj në rajon” përgjegjës për ato që i quajti “pasojat e rrezikshme” të sulmeve.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha sot herët se forcat amerikane dhe saudite kryen sulme të përbashkëta precize kundër objektivave të lidhura me grupet e lidhura me Iranin në Irak, duke thënë se operacioni synonte vendet e lidhura me sulmet ndaj forcave amerikane dhe infrastrukturës energjetike saudite.
Arabia Saudite tha se sulmet u kryen për vetëmbrojtje sipas nenit 51 të Kartës së OKB-së pas sulmeve të nisura nga territori i Irakut kundër objekteve të naftës të mbretërisë. Riadi paralajmëroi se do të ndërmerrte veprime të mëtejshme ushtarake nëse grupet e mbështetura nga Irani kryenin sulme shtesë.