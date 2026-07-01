Irani: Çdo kërcënim do të marrë përgjigje të menjëhershme, Trump të frenojë aleatët e tij
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, paralajmëroi të mërkurën se çdo kërcënim ndaj popullit ose udhëheqjes iraniane do të përballet me një “përgjigje të menjëhershme dhe të fuqishme”.
Në një reagim në platformën X, Araghchi tha se kushtet e memorandumit të mirëkuptimit mes Iranit dhe SHBA-së janë të qarta, ndërsa akuzoi presidentin amerikan Donald Trump se duhet të frenojë aleatët e tij në Izrael.
Deklarata e tij erdhi pasi mediat raportuan se ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, kishte thënë se udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ishte “shënjestër për eliminim”.
Komentet vijnë pas hyrjes në fuqi të memorandumit të mirëkuptimit mes Uashingtonit dhe Teheranit, të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synon t’i japë fund konfliktit dhe të krijojë një kornizë negociatash për çështje si programi bërthamor iranian, lehtësimi i sanksioneve dhe siguria rajonale.