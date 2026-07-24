Irani: Banorët e rajonit të qëndrojnë 500 metra larg “strehimit të fshehtë” të trupave amerikane
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) sot u bëri thirrje banorëve të vendeve që strehojnë forcat amerikane që të qëndrojnë “të paktën 500 metra” larg ndërtesave që pretendon se po përdoren si “strehim i fshehtë nga trupat amerikane”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, IRGC-ja pretendon se oficerët dhe personeli ushtarak amerikan “kanë lënë bazat e tyre dhe janë zhvendosur në ndërtesa në zonat urbane për të drejtuar operacionet ushtarake”.
Ai u bëri thirrje civilëve “të qëndrojnë menjëherë të paktën 500 metra larg” nga vende të tilla për sigurinë e tyre.
IRGC-ja akuzon Washingtonin se synon infrastrukturën civile, përfshirë urat, portet e peshkimit, varkat, automjetet dhe hekurudhat në Iran.