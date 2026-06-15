Irani: Asnjë marrëveshje me SHBA-në nuk do të jetë e qëndrueshme “pa garanci për sigurinë e Libanit”

Irani: Asnjë marrëveshje me SHBA-në nuk do të jetë e qëndrueshme “pa garanci për sigurinë e Libanit”

Irani tha se asnjë marrëveshje me SHBA-në nuk do të jetë e qëndrueshme “pa garanci gjithëpërfshirëse për sigurinë dhe pavarësinë territoriale të Libanit”, transmeton Anadolu.

“Përmendja e emrit ‘Liban’ tri herë në memorandumin e fundit të mirëkuptimit tregon pozitën strategjike të këtij vendi në procesin e pajtimit”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei, cituar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.

“Vendosja e armëpushimit dhe përfundimi i luftës në Liban është pjesë integrale e mirëkuptimit gjithëpërfshirës për t’i dhënë fund luftës”, shtoi ai.

Zëdhënësi theksoi se lirimi i aseteve të ngrira të Iranit dhe kompensimi për humbjet e luftës janë “dy prioritete të rëndësishme ekonomike” në memorandumin e mirëkuptimit të arritur me Washingtonin.

“SHBA-ja është e detyruar të anulojë të gjitha sanksionet primare dhe sekondare, rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe të agjencisë bërthamore”, shtoi ai.

Detajet lidhur me çështjet bërthamore dhe ekonomike do të plotësohen brenda 60 ditëve nga nënshkrimi i marrëveshjes, tha Baqaei duke shtuar se sapo memorandumi të nënshkruhet të premten, të gjitha kufizimet ekzistuese për shitjen e naftës iraniane, produkteve të naftës dhe petrokimikeve “do të hiqen menjëherë”.

Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, vendi i të cilit udhëhoqi ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit, njoftoi herët sot se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje paqeje dhe se ceremonia e nënshkrimit do të mbahet të premten në Zvicër.

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