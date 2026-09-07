Irani: Asetet energjetike amerikane në Gjirin Persik janë të ekspozuara ndaj hakmarrjes iraniane

Irani: Asetet energjetike amerikane në Gjirin Persik janë të ekspozuara ndaj hakmarrjes iraniane

Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, paralajmëroi të hënën se asetet energjetike amerikane në Gjirin dhe përreth Ngushticës së Hormuzit janë të ekspozuara ndaj hakmarrjes iraniane nëse Washingtoni godet infrastrukturën e naftës dhe gazit të Teheranit, transmeton Anadolu.

“Është e thjeshtë: zinxhiri i prodhimit të naftës dhe gazit këtu është i gjerë, i arritshëm dhe i ekspozuar. Kompanitë amerikane të naftës dhe gazit në këto ujëra dhe objekte e ndajnë këtë ekspozim”, tha Qalibaf në platformën amerikane të mediave sociale X.

“Goditni asetet tona dhe do të goditeni. Ne e kemi provuar tashmë. Pyetni bazat që nuk janë më funksionale”, shtoi ai.

Vërejtjet e tij erdhën mes paralajmërimeve të SHBA-së se anijet iraniane të naftës mund të jenë në shënjestër në përgjigje të sulmeve ndaj forcave detare amerikane.

Më 5 shtator, Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) ndau pamje që detajonin shënjestrimin e anijeve iraniane dhe citoi komandantin e saj, Admiral Brad Cooper, duke e paralajmëruar Teheranin kundër sulmeve ndaj anijeve amerikane.

“Le të jetë i qartë mesazhi për IRGC-në: Nëse qëlloni në dy nga anijet tona, ne do të vendosim një kosto edhe më të lartë ekonomike – duke eliminuar tre nga tuajat”, tha Cooper.

“Ne nuk do të hezitojmë të mbrojmë forcat amerikane dhe, nëse është e nevojshme, të shkatërrojmë flotën e kufizuar dhe të ekspozuar të naftës së Iranit”, shtoi ai.

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, më vonë ripostoi pamjet e CENTCOM në X dhe shtoi paralajmërimin e tij.

“Është e thjeshtë: nëse Irani qëllon anijet amerikane, ne do të shkatërrojmë (dhe do të fundosim) cisternat e tyre të naftës. E tëra çfarë duhet të bëjnë është të mos qëllojnë Marinën Amerikane”, tha Hegseth.

“Flota e cisternave të naftës e Iranit është e pambrojtur – Irani nuk ka marinë apo forcë ajrore. Avionët, anijet dhe nëndetëset tona mund t’i godasin të gjitha”, shtoi ai.

Paralajmërimet vijnë mes armiqësive të vazhdueshme SHBA-Iran dhe tensioneve mbi lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.

Teherani pohon se sulmet e tij ndaj forcave ushtarake amerikane kryhen sipas të drejtës së tij për vetëmbrojtje dhe ka paralajmëruar se sulmet e vazhdueshme ndaj anijeve tregtare iraniane, së bashku me atë që e quan bllokadë detare amerikane dhe luftë ekonomike, do të shkaktonin masa hakmarrëse.

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