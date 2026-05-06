Irani: Anijet po zbatojnë rregulloret e reja të tranzitit në Ngushticën e Hormuzit
Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha sot se anijet po zbatojnë rregulloret e reja të tranzitit të vendosura nga Teherani në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Marina e IRGC-së tha se bashkëpunimi i anijeve po kontribuon në sigurinë detare rajonale. Marina tha se kalimi i sigurt dhe i qëndrueshëm përmes Ngushticës së Hormuzit do të sigurohet sipas asaj që e përshkroi si protokolle të reja pasi “kërcënimet nga agresori” janë neutralizuar.
Të martën, Marina e IRGC-së u kërkoi anijeve të përdorin vetëm rrugë të caktuara kur kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se devijimet do të konsiderohen të pasigurta dhe mund të nxisin veprime vendimtare.
“Të gjitha anijet që synojnë të kalojnë nëpër ngushticë duhet të përdorin një korridor të njoftuar më parë nga Irani, dhe çdo devijim do të përballet me veprime të vendosura”, tha Marina në X duke e përshkruar rrugën e caktuar si kalimin e vetëm të sigurt përmes rrugës ujore strategjike.
Paralajmërimi erdhi pas vërejtjeve të zëvendës shefit politik të IRGC-së, Yadollah Javani, i cili tha se tranziti detar në Ngushticën e Hormuzit do të zhvillohet vetëm me autorizimin e Iranit. Ai tha se çdo anije që kërkon të kalojë nëpër këtë rrugë ujore duhet të marrë leje nga forcat e armatosura të Iranit, sipas deklaratave të transmetuara nga transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja zbaton bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.