Irani: Anijet luftarake britanike dhe franceze në Hormuz do të përballen me përgjigje të menjëhershme
Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit ka lëshuar një kërcënim të ashpër lidhur me vendosjen e mundshme të anijeve luftarake britanike dhe franceze në Ngushticën e Hormuzit.
“Çdo vendosje dhe stacionim i shkatërruesve rreth Ngushticës së Hormuzit, nën pretekstin e ‘mbrojtjes së anijeve’, nuk është gjë tjetër veçse një përshkallëzim i krizës”, tha ai në rrjetet sociale.
“Prania e anijeve luftarake franceze dhe britanike në Ngushticën e Hormuzit, që potencialisht shoqëron veprimet e paligjshme dhe ndërkombëtarisht të paligjshme të SHBA-së, do të përballet me një përgjigje të menjëhershme dhe vendimtare.”
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha të shtunën se po vendoste anijen e saj luftarake HMS Dragon në Lindjen e Mesme në përgatitje të një përpjekjeje të mundshme shumëkombëshe për të mbrojtur anijet në Ngushticën e Hormuzit, sapo të krijohen kushtet.
Kjo vjen në një kohë kur Britania dhe Franca janë përfshirë në plane për të vënë në lëvizje transportin detar nëpër këtë rrugë ujore vendimtare.
Plani do të ketë nevojë për koordinim me Iranin dhe një duzinë vendesh kanë treguar gatishmëri për të marrë pjesë.