Irani akuzon SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e tensioneve në Ngushticën e Hormuzit
Irani ka akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e tensioneve në Ngushticën e Hormuzit mes sulmeve të vazhdueshme të Washingtonit dhe Tel Avivit ndaj vendit, transmeton Anadolu.
“Irani është mbrojtësi i Ngushticës së Hormuzit dhe pasiguria e saj nuk është në interesin tonë, por kjo pasiguri po imponohet nga SHBA-ja dhe regjimi sionist (Izraeli)”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Esmail Baghaei, në deklarata të publikuara nga agjencia e lajmeve Mehr.
Ai tha se siguria e këtij kalimi strategjik “ka rëndësi jetike për Iranin”.
“Siguria e Iranit është e lidhur me sigurinë e rajonit dhe Irani, që ka vijën më të gjatë bregdetare në Gjirin Persik dhe Detin e Omanit, ka shpenzuar gjithmonë për të mbrojtur këtë rrugë ujore strategjike”, tha ai.
Ai tha se “pasiguritë e krijuara në rajon nga SHBA-ja dhe regjimi sionist mund të ndikojnë në trafikun e anijeve”, por theksoi se “Irani nuk dëshiron që kjo ngushticë të bëhet e pasigurt dhe anijet duhet të koordinohen me marinën iraniane për të kaluar në mënyrë që siguria e transportit detar të ruhet”.
Më 2 mars, Teherani njoftoi mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe tranziti për cisternat e naftës, si përgjigje ndaj luftës së vazhdueshme SHBA-Izrael kundër Iranit. Ky veprim ka rritur kostot e transportit dhe të sigurimeve detare dhe ka çuar në rritje çmimet globale të naftës, duke ngritur shqetësime për pasoja të mundshme ekonomike në mbarë botën.
Sipas autoriteteve iraniane, rreth 1.300 persona janë vrarë dhe më shumë se 10.000 të tjerë janë plagosur nga sulmet ajrore të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që nga 28 shkurti.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.