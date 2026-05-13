Irani akuzon Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj anijes iraniane, kërkon lirimin e 4 qytetarëve

Irani akuzon Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj anijes iraniane, kërkon lirimin e 4 qytetarëve

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, akuzoi sot Kuvajtin për sulm “të paligjshëm” ndaj një anijeje iraniane dhe ndalimin e katër iranianëve në Gjirin Persik, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre, transmeton Anadolu.

“Ky akt i paligjshëm ndodhi pranë një ishulli të përdorur nga SHBA-ja për të sulmuar Iranin”, shkroi Araghchi në platformën sociale amerikane X.

“Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të shtetasve tanë dhe rezervojmë të drejtën për t’u përgjigjur”, shtoi ai.

Të martën, Ministria e Brendshme e Kuvajtit tha se katër persona të lidhur me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) u arrestuan teksa përpiqeshin të hynin në vend nga deti.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër Izraelit si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje afatgjatë. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump pa një afat të caktuar.

MARKETING

Të ngjajshme

Pse duhet të zgjidhet Prof. Kushtrim Ahmeti rektor i Universitetit të Tetovës?

Pse duhet të zgjidhet Prof. Kushtrim Ahmeti rektor i Universitetit të Tetovës?

Rikthehet Angela Merkel! Ja roli i rëndësishëm që mund t’i besohet ish-kancelares gjermane

Rikthehet Angela Merkel! Ja roli i rëndësishëm që mund t’i besohet ish-kancelares gjermane

Azam Dauti në mbështetje të studentëve shqiptarë: Gjuha shqipe nuk është lëmoshë, por identitet kombëtar

Azam Dauti në mbështetje të studentëve shqiptarë: Gjuha shqipe nuk është lëmoshë, por identitet kombëtar

BE paralajmëron për mungesë të furnizimit me karburant për avionë

BE paralajmëron për mungesë të furnizimit me karburant për avionë

Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë në garë për rektor të Universitetit të Tetovës

Prof. Dr. Kushtrim Ahmeti do të jetë në garë për rektor të Universitetit të Tetovës

Logos-A nxori në dritën e botimit librin “Orientalizmi i Riformuluar: një kritikë e dijes moderne” të autorit amerikano-palestinez Wael Hallaq

Logos-A nxori në dritën e botimit librin “Orientalizmi i Riformuluar: një kritikë e dijes moderne” të autorit amerikano-palestinez Wael Hallaq