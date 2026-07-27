Irani: 6 anije tentuan kalimin “ilegal dhe të pasigurt” përmes Ngushticës së Hormuzit

Irani: 6 anije tentuan kalimin “ilegal dhe të pasigurt” përmes Ngushticës së Hormuzit

Irani tha se gjashtë anije u përpoqën të kalonin përmes një rruge të paautorizuar në Ngushticën e Hormuzit sot herët pasi fikën sistemet e tyre të navigimit dhe pozicionimit, transmeton Anadolu.

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“Anijet u përpoqën të kalonin rrugën jugore strategjike në mënyrë të paligjshme dhe të pasigurt”, tha një burim i mirëinformuar për IRIB.

Burimi pohoi se anijet po përpiqeshin të “provokonin” forcat amerikane në zonë.

Një nga anijet u përfshi në një incident të paspecifikuar ndërsa pesë të tjerat u ridrejtuan në Gjirin Persik nën kontrollin iranian, sipas raportit.

Nuk u dhanë detaje lidhur me anijet, flamujt e tyre, ekuipazhet apo natyrën e incidentit.

Burimi tha se rruga e caktuar e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit ishte përcaktuar qartë dhe paralajmëroi se rrugët e tjera ishin të rrezikshme dhe të pakalueshme.

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