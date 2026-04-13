Irani: 345 studentë dhe mësues të vrarë në sulmet SHBA-Izrael
Të paktën 345 studentë dhe mësues u vranë në sulmet amerikane-izraelite ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt, tha Ministria iraniane e Arsimit, transmeton Anadolu.
Numri i viktimave përfshinte 278 studentë dhe 67 mësues, raportoi IRIB shtetërore, duke cituar ministrinë.
Sulmet kanë plagosur gjithashtu 196 studentë dhe 26 punonjës arsimorë, tha ajo, duke shtuar se 933 shkolla, 54 objekte administrative, 17 qendra kulturore, 36 salla sportive dhe tetë kampe studentore janë dëmtuar ose shkatërruar.
Më shumë se 3.300 njerëz janë vrarë në sulmet ajrore amerikane-izraelite ndaj Iranit që nga 28 shkurti. Teherani nisi sulme hakmarrëse ndaj Izraelit, Irakut, Jordanisë dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane përpara se të shpallej një armëpushim dyjavor të martën.
Delegacionet iraniane dhe amerikane përfunduan 21 orë bisedime në Islamabad të Pakistanit, të dielën në mëngjes pa arritur një marrëveshje.