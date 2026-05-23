Irani: 25 anije kaluan përmes Ngushticës së Hormuzit gjatë 24 orëve të fundit
Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) ka bërë të ditur se njëzet e pesë anije kanë kaluar përmes Ngushticës së Hormuzit gjatë 24 orëve të fundit në koordinim me autoritetet iraniane, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi shtetëror IRIB, departamenti i marrëdhënieve me publikun i Marinës së IRGC-së njoftoi se anijet përfshinin cisterna nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare që kaluan në këtë rrugë strategjike ujore “pas marrjes së lejes me koordinimin dhe sigurinë e Marinës së IRGC-së”.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në fund të muajit shkurt.
Teherani më vonë u kundërpërgjigj me sulme që kishin në shënjestër Izraelin dhe aleatët amerikanë në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të tranzitit energjetik në botë.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje afatgjate.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin për një afat të pacaktuar, ndërsa ruajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.
Përpjekjet e shtuara për t’i dhënë fund përgjithmonë konfliktit vazhdojnë, ndërsa shefi i ushtrisë pakistaneze ndodhet aktualisht në Teheran për të parandaluar rifillimin e luftës.
Para nisjes së konfliktit, kjo rrugë strategjike ujore përpunonte pothuajse një të pestën e furnizimeve globale me energji. Pengesat në transportin detar në Gjirin Persik kanë vazhduar të ngrenë shqetësime për tregjet globale të energjisë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve.