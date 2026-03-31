Irani: 249 gra dhe 216 fëmijë të vrarë nga sulmet SHBA-Izrael
Irani tha të martën se të paktën 249 gra dhe 216 fëmijë janë vrarë në sulmet SHBA-Izrael që nga fillimi i luftës muajin e kaluar, transmeton Anadolu.
Të gjitha viktimat janë civilë dhe përfshijnë 17 fëmijë nën moshën pesë vjeç, tha zëdhënësja e qeverisë Fatemeh Mohajerani në deklarata të transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Ajo tha se sulmet ndaj infrastrukturës civile vranë njerëz të tjerë, duke përfshirë një strukturë burimesh natyrore dhe një qendër bamirësie në qytetin qendror të Fardis, ku dy persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën.
Mohajeran tha se sulmet SHBA-Izrael kanë pasur në shënjestër 105.325 vende civile në gjithë Iranin, duke përfshirë 83.351 njësi banimi dhe 21.959 prona tregtare, me dhjetëra mijëra ndërtesa të dëmtuara vetëm në Teheran.
SHBA-të dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1.340 njerëz, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet dhe aviacionin global.