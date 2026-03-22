Irani: 210 fëmijë të vrarë që nga fillimi i sulmeve amerikano-izraelite
Të paktën 210 fëmijë janë vrarë dhe 1.510 të tjerë janë plagosur në Iran që nga fillimi i sulmeve të ShBA-së dhe Izraelit, tha sot ministri i shëndetësisë i vendit.
Në një deklaratë të transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, Mohammad-Reza Zafarghandi ka thënë se rreth 300 qendra shëndetësore, mjekësore dhe emergjente janë dëmtuar gjithashtu që nga 28 shkurti.
Ai ka shtuar se rreth 30 autoambulanca janë dëmtuar dhe janë nxjerrë jashtë funksionit.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar deri tani mbi 1.300 viktima, përfshirë edhe Liderin Suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa duke synuar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.