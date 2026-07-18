Iran, të paktën 50 persona të vrarë nga sulmet amerikane që nga 27 qershori

Iran, të paktën 50 persona të vrarë nga sulmet amerikane që nga 27 qershori

Ministria e Shëndetësisë e Iranit ka bërë të ditur se të paktën 50 persona janë vrarë dhe më shumë se 500 të tjerë janë plagosur nga sulmet amerikane që nga 27 qershori.

“Në mesin e të vrarëve ishin 5 gra dhe 2 fëmijë e adoleshentë nën moshën 18 vjeç”, tha Hossein Kermanpour, kreu i Qendrës për Marrëdhënie me Publikun dhe Informacion të Ministrisë së Shëndetësisë, përmes platformës amerikane të rrjeteve sociale X.

Të plagosurit përfshijnë 32 gra, si dhe 18 fëmijë dhe adoleshentë, shtoi Kermanpour.

Tensionet janë rritur në Lindjen e Mesme, ku SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të shkëmbejnë sulme.

Përshkallëzimi ushtarak vjen pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, të nënshkruar në qershor, me synimin për t’i dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

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