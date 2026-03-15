Iran: 20 persona të arrestuar për spiunazh në favor të Izraelit

Njëzet persona u arrestuan në veriperëndim të Iranit nën dyshimin për tentim bashkëpunimi me Izraelin, njoftoi agjencia e lajmeve Tasnim të dielën, duke cituar një deklaratë nga prokuroria e provincës së Azerbajxhanit Perëndimor.

​Ata akuzohen për dërgimin e informacioneve drejt Izraelit lidhur me vendndodhjen e aseteve ushtarake dhe të sigurisë iraniane.
​Izraeli ka nisur një fazë të re sulmesh ndaj Iranit, duke shënjestruar pikat e kontrollit të sigurisë bazuar në informacionet e marra nga informatorët në terren, deklaroi javën e kaluar për Reuters një burim i njohur me strategjinë ushtarake izraelite.

