Iraku zgjat mbylljen e hapësirës ajrore edhe për 72 orë të tjera
Autoriteti i Aviacionit Civil të Irakut ka njoftuar se ka zgjatur mbylljen e hapësirës ajrore të vendit për të gjitha fluturimet hyrëse, dalëse dhe transit edhe për 72 orë të tjera.
Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve, autoriteti tha se zgjatja hyn në fuqi nga ora 12:00 me kohën lokale dhe do të mbetet në fuqi deri të martën në orën 12:00 si masë e përkohshme parandaluese.
Autoriteti po ashtu tha se vendimi bazohet në vlerësimet e vazhdueshme të situatës së sigurisë dhe zhvillimeve rajonale, duke theksuar se do të rishikohet në përputhje me zhvillimet e reja.
Autoriteti bëri të ditur se linjat ajrore dhe entitetet përkatëse do të njoftohen për çdo përditësim.
Kjo lëvizje vjen në ditën e 29-të që nga mbyllja fillestare e hapësirës ajrore të Irakut më 28 shkurt pas shpërthimit të luftës Izrael-ShBA kundër Iranit, me masën që është rishikuar dhe zgjatur vazhdimisht në përputhje me përshkallëzimin e vazhdueshëm.