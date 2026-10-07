Iraku “shqyrton” rrugën përmes Sirisë për eksportin e naftës bruto për të anashkaluar Ngushticën e Hormuzit
Iraku po përgatitet të eksportojë naftë bruto me kamionë përmes Sirisë drejt Mesdheut, duke kërkuar një alternativë ndaj Ngushticës së Hormuzit, ndërsa rreziqet në transportin detar kërcënojnë një burim të rëndësishëm të të ardhurave të qeverisë, transmeton Anadolu.
Yousef Qiblawy, drejtor ekzekutiv i Kompanisë Siriane të Naftës, tha për Bloomberg News se Bagdadi ka kërkuar ndihmë për eksportimin e naftës bruto, krahas dërgesave ekzistuese të mazutit, ndërsa një marrëveshje mes dy qeverive është drejt përfundimit.
Ai tha se autokolonat e para me naftë bruto mund të mbërrijnë deri në mesin e tetorit dhe se kompania e tij planifikon të sigurojë rezervuarë magazinimi në Baniyas, përpara se nafta të ngarkohet në anije për eksport të mëtejshëm.
Rruga e propozuar do të zgjerojë një korridor ekzistues tokësor përmes të cilit transportohet mazut irakian drejt bregdetit mesdhetar të Sirisë.
Qiblawy tha se aktualisht rreth 1.000 kamionë transportojnë çdo ditë mazut, ku secili bart 220 fuçi. Ai parashikoi një flotë të ngjashme ose më të madhe për transportin e naftës bruto.
Me këto shifra, 1.000 kamionë do të transportonin 220.000 fuçi në ditë, duke theksuar potencialin e kësaj rruge, por edhe kërkesat logjistike për transportimin e sasive të mëdha të naftës me rrugë tokësore.
Një zyrtar sirian, në një raportim të veçantë, konfirmoi aktivitetet e gjera të tranzitit të naftës irakiane. Ahmed Qubbaji, zv.drejtor ekzekutiv i kompanisë së naftës për transport dhe magazinim, i tha agjencisë shtetërore të lajmeve SANA më 27 shtator se çdo ditë nëpër territorin sirian kalonin nga 1.000 deri në 1.200 kamionë.
Korridori përdoret gjithashtu për transportin e furnizimeve energjetike në drejtim të kundërt. Siria filloi të transportojë benzinë të importuar nga Baniyasi drejt Irakut në fund të shtatorit, në kuadër të një marrëveshjeje të rinovueshme tre-mujore, me plane për ta rritur qarkullimin në 200 kamionë në ditë.
Përtej transportit me kamionë, të dy vendet po ndjekin një mundësi më të gjerë eksporti përmes rehabilitimit të naftësjellësit Haditha-Baniyas, i lidhur historikisht me rrugën Kirkuk-Baniyas.
SANA raportoi në korrik se Siria kishte nënshkruar marrëveshje me Irakun dhe një konsorcium ndërkombëtar për avancimin e projektit, me synim një kapacitet prej 2 milionë fuçish në ditë. Megjithatë, kjo mbetet një kapacitet i planifikuar dhe jo një rrugë aktive eksporti.