Iraku kërkon përjashtim nga ndalimi amerikan i fluturimeve iraniane
Iraku po zhvillon bisedime të drejtpërdrejta me SHBA-në për të përjashtuar disa aeroporte irakiane nga sanksionet amerikane ndaj linjave ajrore iraniane që operojnë fluturime drejt qendrave rajonale, thanë të shtunën zyrtarët, transmeton Anadolu.
Bisedimet synojnë sigurimin e një përjashtimi “për të mundësuar rifillimin e fluturimeve për arsye humanitare që lidhen me trajtimin mjekësor, arsimin, vizitat fetare dhe interesat e civilëve”, tha zyra e kryeministrit irakian Ali al-Zaidi në një deklaratë në Facebook.
“Ndërsa qeveria irakiane punon për uljen e tensioneve në rajon, ajo thekson se vazhdimi i krizave e ndërlikon më tej situatën”, thuhet në deklaratë.
Deklarata u bëri thirrje të gjitha palëve të ndjekin dialogun dhe negociatat për zgjidhjen e “krizës dhe konflikteve aktuale, në një mënyrë që u shërben interesave të vendeve dhe popujve të rajonit”.
Në fillim të kësaj jave, Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha se operacionet e linjave ajrore iraniane në mbarë botën do të ndalen nga 23 shtatori në kuadër të sanksioneve të reja. Si pjesë e masës, fluturimet iraniane u ndaluan të operonin në vendet e rajonit, përfshirë Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Irakun.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit, e cila la mijëra të vrarë, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe objekteve amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
Pavarësisht një marrëveshjeje të përkohshme të arritur në qershor për zgjidhjen e konfliktit, Washingtoni dhe Teherani rifilluan luftimet, pasi bisedimet ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit, një prej rrugëve strategjike më të rëndësishme në botë për furnizimin me energji dhe mallra.