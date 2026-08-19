Iraku i kërkon Iranit trajtim të veçantë në lidhje me eksportet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit
Iraku i kërkoi Iranit të mërkurën t’i kushtojë vendit trajtim të veçantë lidhur me eksportet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, zhvilloi bisedime të nivelit të lartë në Bagdad, sipas agjencisë shtetërore irakiane të lajmeve, transmeton Anadolu.
Gjatë një takimi me Qalibafin, kryetari i Parlamentit irakian, Mohammed al-Halbousi, ngriti çështjen, duke kërkuar që Irakut t’i kushtohet “trajtim i veçantë” lidhur me eksportet e naftës përmes kësaj rruge strategjike ujore.
Al-Halbousi tha se Iraku mbetet ndër vendet më të prekura nga zhvillimet rajonale, duke theksuar rëndësinë e thellimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe rritjes së bashkëpunimit mes Bagdadit dhe Teheranit.
Ai bëri gjithashtu thirrje për aktivizimin e “komiteteve të miqësisë” parlamentare dhe forcimin e diplomacisë mes parlamenteve të dy vendeve.
Nga ana e tij, Qalibaf theksoi gatishmërinë e Teheranit për të forcuar bashkëpunimin dypalësh, veçanërisht në fushën e tregtisë dhe atë ekonomike.
Kryetari i Parlamentit iranian u takua veçmas me presidentin irakian Abdul Latif Rashid, me të cilin diskutoi zhvillimet rajonale dhe globale, si dhe mënyrat për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Rashid rikonfirmoi mbështetjen e Bagdadit për përpjekjet diplomatike që synojnë zgjidhjen e krizave rajonale, duke theksuar nevojën për “dialog konstruktiv” për adresimin e çështjeve të pazgjidhura dhe vendosjen e sigurisë së qëndrueshme.
Qalibaf tha se Irani dëshiron të koordinohet me Irakun në një sërë fushash.
Më herët të mërkurën, Qalibaf mbërriti në Bagdad në krye të një delegacioni të nivelit të lartë, ku u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Bagdadit nga nënkryetari i parë i Parlamentit, Adnan Fayhan.
Duke folur në vendin ku komandanti i vrarë i Forcave Quds të Iranit, Qassem Soleimani, dhe lideri i Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut, Abu Mahdi al-Muhandis, u vranë në një sulm amerikan në vitin 2020, Qalibaf e cilësoi Irakun si një “vend të rëndësishëm në rajon”.
“Vizita jonë synon diskutimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit pa ndërhyrje të huaja”, tha ai.
Ai shtoi se vendet islame të rajonit duhet të zgjerojnë bashkëpunimin dhe të krijojnë “marrëdhënie të thella dhe të qëndrueshme”, duke thënë se Irani po punon drejt këtij qëllimi.
Para nisjes nga Teherani, Qalibaf tha se vizita e tij – e zhvilluar me ftesë të homologut irakian – do të përqendrohej në bashkëpunimin Iran-Irak në fushat ekonomike, politike, kulturore, sociale dhe të sigurisë.
Ai i përshkroi marrëdhëniet mes Iranit dhe Irakut si “thelbësore” për zhvillimet rajonale, duke thënë se rajoni së shpejti do të shohë shfaqjen e një “rendi të ri”.
Në një postim në rrjetet sociale, Qalibaf i përshkroi marrëdhëniet mes popullit iranian dhe atij irakian si “historike dhe të pandashme”.
“Marrëdhënia jonë si fqinjë u ndërtua mbi vëllazërinë gjatë ditëve më të vështira, rezistencën ndaj ndërhyrjeve të huaja dhe besimin në fatin e përbashkët të dy vendeve”, tha ai, duke shtuar se kjo histori e përbashkët do të shërbejë si udhërrëfyes në të ardhmen.
Qalibaf pritet të udhëtojë gjithashtu në Qerbela për të marrë pjesë në një ceremoni që shënon 40 ditë nga varrimi i liderit suprem të ndjerë të Iranit.